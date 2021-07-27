حقيقة اعتقال مسؤول عراقي بارز

2021/07/27 | 20:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر أمني في ذي قار، الثلاثاء، ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتقال محافظ ذي قار السابق يحيى محمد باقر الناصري.

وذكر المصدر في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (27 تموز 2021)، ان "الخبر المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتقال محافظ ذي قار السابق "يحيى محمد باقر الناصري" بعيد الصحة".

واضاف، ان "الناصري موجود الان في بغداد وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الصفحات التي تروج الأخبار الكاذبة"، على حد تعبيره.

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