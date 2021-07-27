الحلبوسي في نينوى واجتماع مع القيادات الأمنية

2021/07/27 | 20:42 - المصدر: قناة التغيير

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محمد الحلبوسي يصل الى مبنى محافظة نينوى ويجتمع مع مدراء الدوائر و القيادات الامنية في المحافظة

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