بأسعار منافسة.. Xiaomi تكشف مواصفات أحدث هواتفها

2021/07/27 | 20:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC .

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