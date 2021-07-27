الثقافة والهوية في تطور وتبدل دائميين (1من3) - سعيد مضيه

2021/07/27 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه الثقافة وطبيعة نظام الحكم أضاءت منجزات الفلسفة والعلوم التجريبية في مجتمعات المسلمين العصر الوسيط ، فاضت منجزاتها على اوروبا المستشرفة نهضتها العلمية والفكرية والاجتماعية.



اطفئت انوار العلم والفكر العقلاني في الشرق ليمضي مكبا على وجهه الكالح في سيرورة تدهور مضطرد.



وجد المستشرقون ، طلائع السيطرة الامبريالية الشرق على حالة التدهور والتفكك ؛ وبتدبير كيدي طبعوا المجتمعات بالتخلف الأزلي وابتدعوا اس ......





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