مكافحة إرهاب كردستان يصدر بياناً حول تسليم المتهم بقتل نجل الناشطة البصرية

2021/07/27 | 20:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان أعلن جهاز مكافحة الارهاب في إقليم كردستان، الثلاثاء، القاء القبض على قاتل نجل الناشطة المدنية البصرية فاطمة البهادلي. وذكر الجهاز في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في يوم الجمعة من الشهر الحالي المصادف (23 تموز 2021) في مدينة البصرة اغتيل المواطن (علي كريم البهادلي) ابن الناشطة (فاطمة البهادلي)، ولغرض إلقاء …

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