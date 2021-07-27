دولة عربية تسجل هزتان ارضيتان خلال هذا اليوم

2021/07/27 | 21:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية شمال البحر الأحمر، على بعد 26 كم جنوب مدينة شرم الشيخ.

وقال المعهد في بيان له منذ قليل، أن الهزة كانت في تمام الساعة 4.39 بالتوقيت المحلي، بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف أنها جاءت، عند خط العرض: 27.64 شمالا، وخط الطول : 34.26 شرقا، عند العمق: 19.1 كم.

يذكر أنه، كان قد تم تسجيل زلزال آخر صباح اليوم، في تمام الساعة العاشرة وأربعة وعشرون دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في خليج السويس، ويبعد 12 كم شرق مدينة رأس غارب، دون حدوث إصابات أو حوادث نتيجته.

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