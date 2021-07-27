خاص.. تفاصيل عملية قتل نجل الناشطة فاطمة البهادلي في العراق- عاجل

2021/07/27 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلن مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل عملية قتل نجل الناشطة فاطمة البهادلي في العراق.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "وفق التحقيقات الاولية فأن المتهم بقتل ابن الناشطة البارزة فاطمة البهادلي هو صديق المجني عليه"، مبينا أن "عملية القتل جنائية وليس لها علاقة بالسياسة أو غيرها".

وأكد أن "الجاني اقدم على هذه الجريمة بسبب خلاف مع المجني عليه".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على "قاتل علي كريم"، نجل الناشطة من محافظة البصرة، فاطمة البهادلي، والذي قتل قبل أيام بعد اختطافه في المحافظة.

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