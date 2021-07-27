اغتيال مدني في قرية بديالى

2021/07/27 | 21:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اغتال مسلحون مجهولون مدنيا في قرية شمال شرق بعقوبة، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مسلحين مجهولين اطلقوا النار على مدني يعمل في البناء في قرية زهيرات بضواحي ناحية ابي صيدا ، ما اسفر عن مقتله في الحال "./ انتهى

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