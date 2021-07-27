تسجيل 80 حالة اصابة بكورونا في داقوق

2021/07/27 | 21:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل مستشفى داقوق العام نسبة كبيرة من حالات الاصابة بفايروس كورونا بين المواطنين حيث وصل الى 80 اصابة.

وقال الدكتور فرمان طالباني مدير مستشفى داقوق في تصريح لـ PUKmedia، بأن الأصابات التي قامت اللجنة الطبية المختصة بوباء كورونا في داقوق وأطرافها برصدها وتسجيلها وصلت الى 80 أصابة فيما سجلت حالات شفاء قليلة جدا.

واضاف، يجب ان يلتزم جميع المواطنين بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والالتزام بالتدابير الوقائية لحماية أنفسهم وعوائلهم من خطر الاصابة، والتوجه الى منافذ التطعيم لاخذ اللقاح بهدف الوصول الى المناعة الجماعية للمجتمع.

PUKmedia/ عمر اواره

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