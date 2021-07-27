ميسان تعطل الدوام الرسمي

2021/07/27 | 21:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة ميسان، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل.

وقالت المحافظة في بيان مقتضب تابعه PUKmedia، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بمناسبة عيد الغدير".

هذا ودأب المسلمون الشيعة على مر العصور الاحتفال بعيد الغدير أو البيعة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في كل عام.

PUKmedia متابعة

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