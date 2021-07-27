توب 5.. السعودية تعاقب بمنع السفر 3 سنوات.. والحريري يطالب برفع حصانة عون

2021/07/27 | 21:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تهديد السعودية بمنع السفر 3 سنوات لمن يزور الدول المحظورة، وحركة النهضة في تونس تصدر بيانا جديدا..تحذير من التشفي ودعوة للتشاور مروراً باقتراح الحريري برفع الحصانة الدستورية عن رئيس الجمهورية والحكومة في قضية مرفأ بيروت و منع نيابة أبوظبي التداول بقضية شخص قتل 3 من أفراد أسرته إلى باراك المتهم بحشد تأييد للإمارات يدفع بأنه "غير مذنب"..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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