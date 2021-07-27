2021/07/27 | 21:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الثلاثاء، ان وفدا تركيا سيصل قريبا لمناقشة تفاصيل البروتوكول المتعلق بنهر دجلة، فيما كشف عن تفويضه من قبل الجانب السوري في ادارة التفاوض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحمداني: سوريا فوضتني بالإنابة عنها للتفاوض مع تركيا بشأن الحصص المائية المركز الخبري الوطني.

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