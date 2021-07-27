اعادة 5 ارساليات عبر 3 منافذ برية

2021/07/27 | 21:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، إعادة 5 ارساليات عبر منافذها البرية. وذكر بيان للهيئة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “منفذ الشيب أعاد إرسالية عجلتين إلى الجانب الإيراني الاولى تحمل موادا غذائية […]

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