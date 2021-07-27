تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

2021/07/27 | 21:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 19761 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد منذ مطلع مايو الماضي.وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 51 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل …

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