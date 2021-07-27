محافظة عراقية تعلن عن عطلة وتحدد موعدها

2021/07/27 | 21:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمناسبة عيد الله الاكبر عيد الغدير الاغر

يتقدم محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي باحر واعذب التهاني والتبريكات لمقام الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم والى مقام الامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف والعلماء الاعلام وللعراقيين واهالي كربلاء الكرام سائلا الباري عز وجل الثبات على دين ال بيت النبوة عليهم السلام وان يدفع الوباء والبلاء عن العراقيين وعن الانسانية جمعاء والامن والامان لعراقنا الحبيب

وبهذه المناسبة يعلن محافظ كربلاء المقدسة عن تعطيل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة يوم الخميس المصادف ٢٩ من شهر تموز الجاري الموافق ١٨ من شهر ذي الحجة

كل عام وانتم بخير

#المكتب_الاعلامي_لمحافظ_كربلاء_المقدسة

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