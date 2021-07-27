محافظ كربلاء يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل

2021/07/27 | 21:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم الخميس المصادف ٢٩ من شهر تموز الجاري الموافق ١٨ من شهر ذي الحجة.

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