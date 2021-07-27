كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل

2021/07/27 | 21:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت محافظة كربلاء، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي، يوم الخميس القادم بمناسبة "عيد الغدير".

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تموز 2021)، أن "الخطابي يعلن بمناسبة عيد الغدير عن تعطيل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة يوم الخميس المصادف 29 من شهر تموز الجاري".

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