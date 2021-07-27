تونس: كابوس انزاح!! - حاتم بن رجيبة

2021/07/27 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حاتم_بن_رجيبة سؤال حيرنا عشر سنوات، أرق مضاجعنا وأنهك أعصابنا.



سؤال لم يجد له أي تونسي تقدمي ومتحرر الجواب الشافي : كيف نزيح حزب النهضة من الساحة السياسية؟ كيف نتخلص من هذا الورم الخبيث؟ كيف نطهر مجتمعنا وثورتنا الديمقراطية الغربية من هذه الجراثيم، من هذا العفن، من الظلاميين، من فكر الموت والعنف، من الغربان وأعداء الحياة، أعداء حقوق الإنسان الكونية والإختلاف والعقل والعلم؟ كيف نزيح دعاة الكراهية والعنصرية والح ......





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