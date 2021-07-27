بالفيديو.. رجال الدفاع المدني يكافحون الحرائق واصابة مديرهم خلال اخمادها

2021/07/27 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، اصابة مدير احد فرق الاطفاء اثناء محاولتهم لاخماد حريق.

وحصلت (بغداد اليوم) على فيديو مصور يوضح اصابة مدير أحدى فرق الدفاع المدني اثناء محاولتهم لاخماد حريق.

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