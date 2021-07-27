الرئيس التونسي يتعهد بحماية المسار الديمقراطي واحترام الشرعية والحقوق والحريات

2021/07/27 | 21:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تعهد الرئيس التونسي، قيس سعيد بحماية "المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات".وذكرت مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي ، من بينها اتحاد الشغل ذو التأثير القوي، ان الرئيس ابلغها ان الاجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الازمة، وان الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل.وقدم الرئيس التونسي، خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج برؤساء عدد من المنظمات الوطنية، امس الاثنين، رسائل طمأنة بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتورية، واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة، واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية، والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام.كما أكد سعيد خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الاثنين، حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات.وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي./انتهى9

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