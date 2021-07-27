مركز السيطرة على الأمراض: إرشادات جديدة تنصح بارتداء الكمامات رغم تلقي اللقاح ضد كورونا

2021/07/27 | 21:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بارتداء الكمامات في المدارس، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بالأشخاص، حيث تقوم بتحديث إرشاداتها يوم الثلاثاء، وفقًا لمسؤول صحي بالإدارة.

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