واشنطن تشجع السياسيين التونسيين على الالتزام بالدستور والديمقراطية

2021/07/27 | 21:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أنها تتابع "عن كثب الوضع في تونس ونشجع السياسيين على الالتزام بالدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان".

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