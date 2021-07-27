الونان يؤكد على ضرورة دعم الاجراءات الاصلاحية في المنافذ الحدودية

2021/07/27 | 21:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي جعفر الونان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة دعم الاجراءات الاصلاحية في المنافذ الحدودية.وذكر المكتب الإعلامي لمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، في بيان تلقاه “المركز […]

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