الحزب الشيوعي يعلق على تحديد موعد انسحاب القوات الاميركية من العراق

2021/07/27 | 21:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عد المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، ان إنهاء كل وجود عسكري أجنبي على أرض العراق، بانه مطلب وطني وهدفٌ ينبغي العمل بجد على تحقيقه.وشدد الحزب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “على ضرورة “توفير شروط الانسحاب ومستلزماته، وأهمها تحقيق اجماع وطني عراقي على ضرورة انهاء هذا الوجود، وتعزيز الوحدة الوطنية …

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