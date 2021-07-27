2021/07/27 | 21:41 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن إعادة 5 ارساليات إلى إيران والأردن، لعدم اكتمال الاوراق الرسمية.
وقالت الهيئة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “منفذ الشيب أعاد إرسالية عجلتين للجانب الأيراني الاولى تحمل مواد غذائية (الجبن / الحليب السائل)، والثانية تحمل مادة (المرمر) وذلك لعدم اكتمال الاوراق الرسمية”.
وأشار …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تعلن إعادة 5 ارساليات إلى إيران والأردن) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت الهيئة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “منفذ الشيب أعاد إرسالية عجلتين للجانب الأيراني الاولى تحمل مواد غذائية (الجبن / الحليب السائل)، والثانية تحمل مادة (المرمر) وذلك لعدم اكتمال الاوراق الرسمية”.
وأشار …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تعلن إعادة 5 ارساليات إلى إيران والأردن) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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