المنافذ تعلن إعادة 5 ارساليات إلى إيران والأردن

2021/07/27 | 21:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن إعادة 5 ارساليات إلى إيران والأردن، لعدم اكتمال الاوراق الرسمية.وقالت الهيئة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “منفذ الشيب أعاد إرسالية عجلتين للجانب الأيراني الاولى تحمل مواد غذائية (الجبن / الحليب السائل)، والثانية تحمل مادة (المرمر) وذلك لعدم اكتمال الاوراق الرسمية”.وأشار …

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