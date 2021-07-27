الزراعة تمدّد استلام بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة

2021/07/27 | 21:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة الزراعة ، اليوم الثلاثاء، تمديد استلام بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة مدة شهر واحد.وذكر المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للبذور، لبحث الفقرات المدرجة في جدول اعماله والخاصة بنشاطات انتاج البذور لمختلف المحاصيل الزراعية ، من اجل اعتمادها اساسا لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته في وحدة المساحة".وأضاف البيان ، ان "الخفاجي اكد خلال الاجتماع ضرورة ايجاد السبل الممكنة والسريعة لغرض تشجيع القطاع الخاص واعطائه الاولية في تنفيذ المشاريع، ومنها معامل تنقية البذور التي يحتاجها القطاع الزراعي في جميع المحافظات من اجل المساهمة في تخفيف الاعباء عن الفلاحين في اوقات الاستلام، فضلا عن تسريع العملية الإنتاجية" ، مشيرا الى "أهمية تسريع عمل اللجان المشكلة لانهاء ملف هيكلة وجدولة الشركات الاستثمارية ، التي للوزارة نسبة فيها ، دون بيان انتاجيتها وتحويلها من شركات متلكئة الى شركات منتجة من خلال منحها كفرص استثمارية واعدة".وأضاف البيان ، انه "نظرا لمساعي وزير الزراعة في مجال دعم شراء بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة من الفلاحين والمزارعين والتي افضت الى تخصيص مبلغ مقداره ٣٠ مليار دينار، فإن الخفاجي وجه بتمديد فترة استلام بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة والتي تنتهي في الاول من آب القادم شهرا واحدا ، ويكون الموعد النهائي للاستلام هو الاول من أيلول القادم ولجميع المحافظات". وشدد الخفاجي ، وفقا للبيان ، على "اهمية تسهيل اجراءات استلام البذور من المزارعين و توفير كافة المستلزمات الخاصة بانجاح العملية الزراعية من اسمدة ومبيدات، فضلا عن طلب استمرار الدعم لتجهيز البذور للفلاحين والمزارعين في الموسم القادم".وأشار الى ان "الاجتماع ناقش الفقرات المدرجة على جدول اعماله ، ومنها إدارج نشاطي (الزيتون و نبات البولونيا) ضمن تخصيصات صندوق دعم البذور ، وتضمين النشاطات المهمة في مجال البذور ضمن الخطط الاستثمارية من اجل تنمية القطاع الزراعي وجعله فاعلا ورقما مهما في الدخل القومي للبلاد".

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