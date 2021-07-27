بابل تحظر دخول غير الملقحين لدوائر الدولة

2021/07/27 | 21:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد محافظة بابل ثاني محافظة تتخذ هذا الاجراء بعد محافظة ذي قار.

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