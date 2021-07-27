البارزاني: نتائج الجولة الرابعة خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد

2021/07/27 | 21:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بنتائج الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

ووصف البارزاني في تغريدة على تويتر، نتائج الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة بالخطوة المهمة نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد في القضايا الرئيسة مثل الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والثقافي، مثنيا على رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والفريق العراقي المفاوض على جهودهم الكبيرة.

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