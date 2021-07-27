افتتاح مكتب اعلام الاتحاد الوطني في رانية

2021/07/27 | 22:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتُتِح في مدينة رانية، اليوم الثلاثاء، مكتب وصالون رابرين لاعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة رانية.

الافتتاح تم بحضور ستران عبد الله مشرف مكتب اعلام الاتحاد الوطني وعدد من اعضاء مكتب الاعلام.

وفي هذا الصدد قال ستران عبدالله لـ PUKmedia، ان الغرض من افتتاح مكتب رابرين لاعلام الاتحاد الوطني هو لتقديم الخدمات لمواطني حدود منطقة رابرين والنشاطات الثقافية والاعلامية في المنطقة.

هذا وحضر المراسيم ملا آري عضو المجلس القيادي ومسؤول المركز 24 للاتحاد الوطني الكوردستاني في رابرين وعدد من المسؤولين الحزبيين الحكوميين والحزبيين.

PUKmedia خاص

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