2021/07/27 | 22:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- د.
فاتح عبدالسلام كلما تقع احداث جديدة ومثيرة في بلد بالعالم يعاني من ازمة سياسية كما في أفغانستان وتونس، نجد كثيراً من العراقيين، يتحادثون عن استعارة ما يطلقون عليه السيناريو الافغاني او السيناريو التونسي، وإمكانية ان يحصل احدهما في العراق بحثا عن خلاص من ازماته المستفحلة التي جعلت الحياة فيه لا تنتسب الى معطيات بلد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيّ سيناريو:الأفغاني أم التونسي…أم العراقي؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فاتح عبدالسلام كلما تقع احداث جديدة ومثيرة في بلد بالعالم يعاني من ازمة سياسية كما في أفغانستان وتونس، نجد كثيراً من العراقيين، يتحادثون عن استعارة ما يطلقون عليه السيناريو الافغاني او السيناريو التونسي، وإمكانية ان يحصل احدهما في العراق بحثا عن خلاص من ازماته المستفحلة التي جعلت الحياة فيه لا تنتسب الى معطيات بلد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيّ سيناريو:الأفغاني أم التونسي…أم العراقي؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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