أيّ سيناريو:الأفغاني أم التونسي…أم العراقي؟

2021/07/27 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كلما‭ ‬تقع‭ ‬احداث‭ ‬جديدة‭ ‬ومثيرة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬بالعالم‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬ازمة‭ ‬سياسية‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬وتونس،‭ ‬نجد‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬العراقيين،‭ ‬يتحادثون‭ ‬عن‭ ‬استعارة‭ ‬ما‭ ‬يطلقون‭ ‬عليه‭ ‬السيناريو‭ ‬الافغاني‭ ‬او‭ ‬السيناريو‭ ‬التونسي،‭ ‬وإمكانية‭ ‬ان‭ ‬يحصل‭ ‬احدهما‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬خلاص‭ ‬من‭ ‬ازماته‭ ‬المستفحلة‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬الحياة‭ ‬فيه‭ ‬لا‭ ‬تنتسب‭ ‬الى‭ ‬معطيات‭ ‬بلد‭ […]

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