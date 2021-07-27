‏يا تين يا توت -رباح آل جعفر

2021/07/27 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏في‭ ‬كتاب‭ “‬الأكَلَة‭” ‬للمدائني،‭ ‬أن‭ ‬سليمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الملك‭ ‬خرج‭ ‬يوماً‭ ‬يريد‭ ‬منزل‭ ‬يزيد‭ ‬بن‭ ‬المهلّب،‭ ‬فتلقّاه،‭ ‬فدخل‭ ‬منزله،‭ ‬فقال‭ ‬له‭: ‬أتريد‭ ‬الطعام‭ ‬يا‭ ‬أمير‭ ‬المؤمنين؟‭ ‬قال‭: ‬نعم‭! ‬فأكل‭ ‬أربعين‭ ‬دجاجة‭ ‬عدا‭ ‬ما‭ ‬أكل‭ ‬من‭ ‬الطعام‭!.‬ ‏والناس‭ ‬صنفان‭: ‬ناس‭ ‬يأكلون‭ ‬وناس‭ ‬يتفرجون‭.‬والجوعية‭ ‬أشكال‭ ‬وألوان،‭ ‬والجاحظ‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ “‬البخلاء‭” ‬يذكر‭ ‬منهم‭: ‬اللكّام،‭ ‬والعظّام،‭ ‬والأكيل،‭ ‬والمصّاص،‭ […]

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