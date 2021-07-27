2021/07/27 | 22:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في كتاب “الأكَلَة” للمدائني، أن سليمان بن عبد الملك خرج يوماً يريد منزل يزيد بن المهلّب، فتلقّاه، فدخل منزله، فقال له: أتريد الطعام يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم! فأكل أربعين دجاجة عدا ما أكل من الطعام!. والناس صنفان: ناس يأكلون وناس يتفرجون.
والجوعية أشكال وألوان، والجاحظ في كتابه “البخلاء” يذكر منهم: اللكّام، والعظّام، والأكيل، والمصّاص، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يا تين يا توت -رباح آل جعفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والجوعية أشكال وألوان، والجاحظ في كتابه “البخلاء” يذكر منهم: اللكّام، والعظّام، والأكيل، والمصّاص، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يا تين يا توت -رباح آل جعفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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