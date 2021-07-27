بريتني سبيرز تقدّم التماساً أمام القضاء لسحب وصاية والدها

2021/07/27 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تقدّمت‭ ‬المغنية‭ ‬الأميركية‭ ‬بريتني‭ ‬سبيرز‭ ‬بالتماس‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬بهدف‭ ‬أن‭ ‬تسحب‭ ‬من‭ ‬والدها‭ ‬الوصاية‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬له‭ ‬التحكم‭ ‬الكامل‭ ‬بممتلكاتها،‭ ‬وإسناد‭ ‬المهمة‭ ‬إلى‭ ‬محاسب‭ ‬مستقل‭ ‬بدلاً‭ ‬منه،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الطلب‭.‬ وكان‭ ‬المحامي‭ ‬ماثيو‭ ‬روزنغارت،‭ ‬الذي‭ ‬توكّل‭ ‬عن‭ ‬سبيرز‭ ‬أخيراً،‭ ‬كشف‭ […]

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