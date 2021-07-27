وزير الثقافة يعلن استعادة أكثر من 17 ألف قطعة أثرية

2021/07/27 | 22:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة، حسن ناظم،اليوم الثلاثاء، عن استعادة العراق يوم غد 17 الف قطعة اثرية من اميركا ودول اخرى، مشيرا الى ان العراق ماض باسترداد باقي الاثار […]

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