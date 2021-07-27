الكاظمي يكشف أهم إنجاز في الحوار الاستراتيجي وتفاصيل جديدة عن المرحلة المقبلة

2021/07/27 | 22:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية أثناء زيارته لواشنطن: الحوار الاستراتيجي هو نتيجة مرحلة طويلة قامت بها الحكومة وهو حوار في مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية

الكاظمي: القوات القتالية الاميركية ستعود الى بلادها نهاية العام الحالي

الكاظمي: أهم إنجاز في الحوار الاستراتيجي أنه وحد مواقف القوى السياسية العراقية

الكاظمي: القوات الامنية العراقية قادرة على حماية اراضيها وشعبنا والامن الداخلي

الكاظمي: العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول إلى مرحلة جديدة

الكاظمي: دور العراق في المنطقة اصبح محوريا والكل يبحث عنه لتقريب وجهات النظر

الكاظمي: ندعم الحوارات التي تساعد على الاستقرار في المنطقة لانها تنعكس على الوضع العراقي

الكاظمي: المنطقة تعيش توترات كثيرة ويجب تشجيع الجميع على البحث عن المشتركات

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