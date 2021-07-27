بث مباشر.. الكاظمي يتحدث عن نتائج جولة الحوار الاستراتيجي مع واشنطن

2021/07/27 | 22:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، ان أهم إنجاز في الحوار الاستراتيجي أنه وحد مواقف القوى السياسية العراقية.

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وذكر الكاظمي في مقابلة مع القناة الرسمية، وتابعه "ناس" (27 تموز 2021)، ان "الحوار الاستراتيجي هو نتيجة مرحلة طويلة قامت بها الحكومة وهو حوار في مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية".

واضاف ان "أهم إنجاز في الحوار الاستراتيجي أنه وحد مواقف القوى السياسية العراقية"، موضحاً ان "العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول إلى مرحلة جديدة".

واشار الى ان "القوات الأمنية قادرة على حماية أراضينا"، مؤكداً ان "دور العراق في المنطقة أصبح محورياً".

وقال: "ندعم الحوارات التي تساعد على الاستقرار في المنطقة"، لافتاً الى انه "يجب العمل على استعادة هيبة الدولة".

وبين الكاظمي "نحاول أن نصنع بيئة آمنة للاستثمار".

وفي مجال التعاون الصحي، ذكر الكاظمي ان "العراق سيستلم قريباً 400 ألف جرعة من لقاح فايزر في كل أسبوع".

وتابع ان "منظمات أميركية ساعدت باستعادة الآثار العراقية المفقودة"، مشيراً الى ان "التنسيق بين العراق والولايات المتحدة لن يقتصر على الجانب الأمني".

وختم رئيس الوزراء بالتأكيد على ان "العراق في أمس الحاجة إلى الانفتاح على الجميع".

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