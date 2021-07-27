2021/07/27 | 22:33 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: سنبدأ بخطة واسعة للتطعيم ضد كورونا في منتصف آب.. والقوات القتالية الأميركية ستغادر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/27 | 22:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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