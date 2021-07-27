الكاظمي: العلاقة مع واشنطن ستتحول إلى مرحلة جديدة

2021/07/27 | 22:33 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن العلاقة بين بغداد وواشنطن ستتحول إلى مرحلة جديدة.

وقال الكاظمي خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام المحلية الثلاثاء إن التنسيق بين واشنطن وبغداد لن يقتصر على الجانب الأمني.

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كما أضاف أن القوات العراقية العسكرية والأمنية "قادرة على حماية أراضينا وشعبنا"، مشدداً على أنه يجب العمل على استعادة هيبة الدولة.

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