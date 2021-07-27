الكاظمي: العراق سيستلم قريباً 400 ألف جرعة من لقاح فايزر في كل أسبوع

2021/07/27 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس الوزراءمصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، ان العراق سيستلم قريباً 400 ألف جرعة من لقاح فايزر في كل أسبوع.

وقال الكاظمي في مقابلة متلفزة ، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "الحوار الاستراتيجي هو نتيجة مرحلة طويلة قامت بها الحكومة وهو حوار في مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية، اذ ان أهم إنجاز في الحوار أنه وحد مواقف القوى السياسية العراقية، وبنفس الوقت فان العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول إلى مرحلة جديدة".

واكد الكاظمي قدرة "القوات الأمنية على حماية أراضينا، فضلا عن ان دور العراق في المنطقة أصبح محورياً، وان التنسيق بين العراق والولايات المتحدة لن يقتصر على الجانب الأمني".

وشدد على اهمية "حاجة العراق إلى الانفتاح على الجميع، مؤكدا ان "القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي".

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