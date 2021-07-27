2021/07/27 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت عدد من المحافظات العراقية، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها احتفاء بمناسبة عيد الغدير .حيث أعلنت وخلال بيانات مقتضبة كل من محافظات ميسان وكربلاء والنجف وذي قار تعطيل الدوام الرسمي لدوائرها يوم الخميس الموافق الـ 29 من شهر تموز الجاري بمناسبة عيد الغدير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحافظات العراقية التي عطلت الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحافظات العراقية التي عطلت الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).