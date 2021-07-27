حزب التجمع الجمهوري العراقي يعلن الانسحاب من الانتخابات البرلمانية

2021/07/27 | 22:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن حزب التجمع الجمهوري العراقي الانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة .وقال الحزب في بيان :"ان الامانة العامة للحزب لاحظت ان بقاء الساحة العراقية على ذات النهج المتحكم باوضاع البلد لقوى المحاصصة والفساد والطائفية السياسية المتنفذة، يعزز الادراك لدى الكيانات الوطنية ان الانتخابات المقبلة لن تفضي الى احداث اي تغيير في المشهد السياسي العراقي ".و اضاف :" قررت الامانة العامة للحزب الانسحاب من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وان قرارنا هذا يمثل انحيازاً لمصالح ابناء شعبنا وتأكيداً لمنهجنا الثابت في الالتزام بالمنهج الوطني القائم على اساس بناء دولة المواطنة والمؤسسات والعدالة الاجتماعية (الدولة المدنية الديمقراطية)"./انتهى9

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