رئيس الوزراء : القوات الامريكية ستعود الى بلادها والعلاقات ستتحول الى مرحلة جديدة

2021/07/27 | 22:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي :"ان العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول الى مرحلة جديدة".وقال الكاظمي في تصريحات متلفزة :" ان القوات الامريكية ستعود الى بلادها نهاية العام الحالي "،مؤكدا :" ان القوات الامنية قادرة على حماية اراضينا "./انتهى9

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