خورماتو.. استمرار تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

2021/07/27 | 22:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر المواطنون في مدينة خورماتو بتلقي اللقاحات المضادة لفايروس كورونا فيما يتوجه المواطنون وبشكل يومي الى مراكز اللقاح لغرض التطعيم.

وقال فوزي اكرام مدير مركز الجمهورية الصحي لـ PUKmedia: ان المواطنين يتوجهون وبشكل يومي الى مركز الجمهورية الصحي في قضاء خورماتو، والذي تم تحديده كمركز للتطعيم، لتلقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

واضاف: انه وبسبب زيادة نسبة اعداد المصابين بكورونا، يزور اكثر من 100 شخص المركز لغرض التطعيم بجرعات لقاح كورونا، داعية المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية ضد كورونا والابتعاد عن الامكان المزدحمة والتجمعات.

في ذات السياق، قال حاجي هادي مسؤول مكافحة تفشي الامراض المعدية في قضاء خورماتو لـ PUKmedia، انه ومنذ بادية انتشار الجائحة في القضاء والى الوقت الحالي سجل القضائ 6363 اصابة بالجائحة تعافى 5935 منهم.

واضاف: ان 104 مصابا بالفايروس فارقوا الحياة، مشيرا الى ان 324 اخرين يرقدون في المستشفى الخاص بمصابي كورونا او في منازلهم وجميعهم تحت الرعاية الصحية.

PUKmedia ترجمة

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