بعد قرارات قيس السعيد.. هل ستكون نهاية الدمقراطية في تونس؟

2021/07/27 | 22:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحدث آمنة القلالي من منظمة العفو الدولية عن الوضع في تونس حيث نفى الرئيس قيس سعيد قيامه بانقلاب بعد أن أقال رئيس الوزراء وجمد البرلمان.

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