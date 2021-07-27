الشيخ الصغير: الامامة متبنى عقائدي يشمل السياسة وكل شيء في الدنيا

2021/07/27 | 22:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ جلال الدين الصغير، اليوم الثلاثاء، الامامة متبنى عقائدي يشمل السياسة وكل شيء في الدنيا.وقال الشيخ الصغير في لقاء تلفزيوني تابعته الايام نيوز، ان “المفاهيم الدينية تتعرض لهجوم كبير عبر الحرب الناعمة”، مضيفا ان مسألة الخلافة والامامة هي خليط غير متجانس”.وتابع ان “الامامة متبنى عقائدي يشمل […]

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