2021/07/27 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق اندلع بمستشفى ضاري الفياض في قضاء الراشدية المركز الخبري الوطني.

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