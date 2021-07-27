صور: إخماد حريق في مستشفى بقضاء الراشدية شمالي بغداد

2021/07/27 | 22:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

افاد مصدر محلي، الثلاثاء، بإخماد حريق اندلع في مستشفى بقضاء الراشدية شمالي العاصمة بغداد.

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وذكر المصدر لـ "ناس" (27 تموز 2021)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع بمستشفى ضاري الفياض (حماد شهاب سابقا) ضمن قضاء الراشدية شمالي بغداد".

واشار المصدر الى ان "الحريق الذي وقع خارج ردهة المستشفى، لم يتسبب باي اضرار بشرية، حيث تم السيطرة عليه بوقت قياسي".

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