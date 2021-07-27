"الحمل الحراري العالي".. توقعات بأمطار رعدية في مناطق بالعراق وانخفاض بالحرارة لهذه الأيام

2021/07/27 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء، انخفاض درجة حرارة الطقس خلال الايام المقبلة في عدة مناطق من العراق.

وقال عطية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحرارة ستنخفض بفارق 5 درجات مئوية يوم الاربعاء، وسترتفع بعدها قليلا وضمن المعدل (دون مستوئ الخمسينات) في مدن الجنوب مع استقرار الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي".

وأضاف أن "العراق سيشهد حالة من عدم الاستقرار بالامطار في بداية الشهر القادم"، مبينا "صعوبة تحديد اماكن هطول الامطار حتى الان بسبب تاثير الحمل الحراري العالي وتفاوت التبريد في بعض المناطق، وهذا يخلق حالة من عدم الدقة".

وأشار إلى "وجود توقعات حاليه بهطول زخات من الامطار الرعدية في مناطق متفرقة من وسط وغرب وشمال البلاد".

وتابع: "يوجد انحدار لهواء بارد في الطبقات العليا من الجو مصاحبا لموجة باردة في نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل في كافة مدن العراق بالاضافة للكويت وشرق السعودية مع تراجع كبير للمرتفع شبه المداري الذي يسبب موجات الحر".

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