وزير الكهرباء وكالة يحدد موعد الاكتفاء الذاتي من الطاقة في العراق

2021/07/27 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حدد وزير الكهرباء وكالة عادل كريم، اليوم الثلاثاء، موعد الاكتفاء الذاتي من الطاقة في العراق، مشيرا الى ان العراق سيصل خلال 5 سنوات للاكتفاء الذاتي من الطاقة، بشرط توفر الدعم.

وقال كريم في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "عدم صرف التخصيصات المالية للوزارة أثر كثيراً في نقص الطاقة، مشيرا الى انه "منذ شهر لم نستلم أي طاقة من إيران".

لكن كريم اكد، انه "لولا الغاز الإيراني لأصبحت كارثة في العراق، مبينا امتلاك العراق لـ 35 ألف برج لنقل الطاقة في العراق، وان القوات الأمنية بمختلف صنوفها تبذل جهداً لحماية هذه الأبراج، اذ من الصعب حماية جميع أبراج الطاقة لأن عددها كبير جداً".

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