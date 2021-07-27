بالصور ..رفع المخلفات الحربية التي سقطت وسط المجمعات السكنية في النجف

2021/07/27 | 23:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / رفعت مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة في الدفاع المدني في النجف، المخلفات الحربية التي سقطت وسط المجمعات السكنية وامنت الطرق المؤدية اليها./انتهى

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