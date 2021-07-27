اكبر عملية استرداد للآثار العراقية الاربعاء

2021/07/27 | 23:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء الاتحادي وزير الثقافة في الحكومة الاتحادية، حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، عن استعادة العراق يوم غد 17 الف قطعة اثرية من امريكا ودول اخرى.

ونقلت العراقية الاخبارية عن ناظم قوله، إن "عودة الاثار العراقية جاءت نتيجة جهود عمل طويل على استرداد اثار العراق، وليس فقط مع الولايات المتحدة بل هنالك في دول اخرى في اوروبا والعالم العربي".

واضاف: ان "هذه العملية توصف بانها اكبر عملية استرداد لاثار العراق، حيث سيتم استعادة 17 الف قطعة اثرية مهمة، وهي جزء من تراث العراق ولها اهمية كبيرة ".

واشار الى، ان "تلك الجهود من العمل المشترك والتفاوض جاءت بدعم من رئيس الوزراء في تخويل السفير في واشنطن للتوقيع على محاضر الاستلام وافضت الى هذه النتيجة ".

واكد ناظم، ان "يوم غد سيعود الوفد العراقي الى بغداد مع 17 الف قطعة اثرية وسيكون هنالك عرض في المتحف العراقي "، لافتا الى ان" العراق ماض في استرداد اثار اخرى من اوروبا وبعض الدول العربية".

وتابع انه "ما تزال بعض القطع الاثرية في الولايات المتحدة، ونعمل على استردادها"، مبينا ان "العراق سيشهد عملية مماثلة قريبا لاسترداد الاثار الاخرى".

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